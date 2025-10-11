El próximo domingo 12 de octubre, los jardines del Chalet Cantoni-Casa Cultural se vestirán de fiesta para celebrar una nueva edición de la feria de diseño “La Tienda del Chalet está de feria -especial Día de la Madre”.

Este tradicional encuentro reunirá los más talentosos diseñadores y artesanos de la provincia, con el objetivo de acercar al público la producción y el consumo local, en un entorno ideal para disfrutar en familia y homenajear a las madres en su día.

La propuesta contará con más de 60 expositores, cuyos stands incluirán diseño de indumentaria, mobiliario, objetos de decoración, cerámica, joyería, juguetes, cuadernos y modernos objetos de diseño. Además, habrá un variado patio gastronómico, perfecto para acompañar la jornada con sabores locales.

Para los más chicos, de la mano de Kuden, se desarrollará un sector kids de 18 a 20, con atriles para pintar y burbujas, garantizando diversión para toda la familia.

También, de 19 a 20 se dictará un taller gratuito de astrología a cargo de UMA Bienestar, una actividad especial que requiere inscripción previa a través de este formulario.

La feria será de 16:30 a 21:30 y contará, además, con música en vivo, generando el marco ideal para una tarde de paseo y relax, donde cada visitante podrá conocer la creatividad de los expositores en un ambiente familiar.

La entrada será libre y gratuita y el evento es pet friendly, por lo que se invita a asistir con mascotas y compartir esta experiencia única.