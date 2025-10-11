El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, ejecuta la obra de pavimentación en calle Urquiza, en el tramo comprendido entre avenida Córdoba y calle 9 de Julio. La intervención apunta a optimizar la transitabilidad en una zona de alto flujo vehicular y mejorar las condiciones de seguridad para conductores y frentistas.

Las tareas contemplan la demolición completa de todas las losas existentes, debido al avanzado deterioro del pavimento, lo que hace imposible su recuperación. Posteriormente, se realizará el reacondicionamiento de la estructura de la calzada con material de base, nivelando hasta alcanzar la rasante definitiva.

Finalmente, se colocará una carpeta de concreto asfáltico, transformando el actual tramo de pavimento rígido en un pavimento completamente flexible, más adecuado para el tipo de tránsito que soporta esta vía.

Los trabajos se iniciaron con un corte entre avenida Córdoba y calle Miranda. Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó que se aplicarán cortes parciales y programados, con el objetivo de mantener la circulación vehicular y el ingreso a los domicilios. La extensión de cada corte dependerá del ritmo de avance en las tareas de demolición y reconstrucción de la calzada.

La obra se desarrolla bajo supervisión técnica de la Dirección Provincial de Vialidad y forma parte de un plan integral de recuperación de calles urbanas que busca mejorar la movilidad y prolongar la vida útil de la red vial en la Ciudad de San Juan.