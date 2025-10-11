El 11 de octubre se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche, un homenaje a uno de los ingredientes más valorados en la repostería argentina. Este producto, reconocido por su sabor inconfundible y su gran versatilidad, ocupa un lugar destacado tanto en la cocina casera como en la profesional del país.

Desde los hogares hasta las confiterías más prestigiosas, el dulce de leche representa un vínculo afectivo y creativo en la gastronomía nacional. Para conmemorar esta fecha especial, presentamos cuatro recetas que combinan la tradición con la innovación, ideales para preparar y compartir en familia o con amigos.

Publicidad

1. Tarta fácil de dulce de leche con chocolate: Este postre combina dos sabores emblemáticos argentinos: una base de galletitas crocantes, un generoso relleno de dulce de leche y una cobertura de chocolate semiamargo que aporta el contraste perfecto entre dulce y amargo.

2. Panqueques rellenos de dulce de leche: Los panqueques con dulce de leche forman parte esencial de la identidad culinaria argentina. Aunque de origen europeo, este postre fue adaptado localmente, convirtiéndose en un clásico presente en restaurantes, hogares y celebraciones.

Publicidad

3. Alfajores de maicena con dulce de leche: El alfajor de maicena es un ícono de la repostería argentina, conocido por su textura suave y sabor delicado. Este dulce, compuesto por dos tapas unidas por dulce de leche, evoca recuerdos de meriendas escolares y encuentros familiares.

4. Mini cheesecake de dulce de leche: Una opción fresca y moderna que combina la tradición del queso crema con la dulzura del dulce de leche. Presentados en porciones individuales, son ideales para celebraciones o mesas dulces variadas.