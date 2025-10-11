Bandana, uno de los grupos pop más emblemáticos de Argentina en los años 2000, anunció oficialmente su regreso a los escenarios para conmemorar sus 25 años de trayectoria. El esperado reencuentro está previsto para noviembre en Buenos Aires e incluirá a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha.

El DJ Tommy Muñoz, encargado de organizar la fiesta L.A.T.M. +35, confirmó en sus redes sociales que Bandana será protagonista de “una maldita noche” en la capital argentina. La cuenta oficial del grupo también ratificó la noticia, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Por el momento, Ivonne Guzmán no formará parte de esta reunión, replicando la formación que se presentó en la vuelta de 2016. La fiesta L.A.T.M. +35, destinada a mayores de 35 años, será el marco elegido para esta celebración especial. La fecha exacta y detalles sobre la venta de entradas se anunciarán próximamente en las redes sociales oficiales.

Bandana no solo fue un fenómeno musical, sino que también marcó un hito cultural tras su surgimiento en el reality Popstars. Con éxitos como “Guapas”, lograron ventas masivas, agotaron funciones en el Teatro Gran Rex, protagonizaron una película y lanzaron productos oficiales que llegaron a millones de hogares argentinos.

Después de su disolución inicial en 2004 y un breve regreso en 2016, esta nueva reunión renueva la ilusión de sus fanáticos y reafirma el legado del grupo. La última vez que las cuatro integrantes actuaron juntas fue en mayo durante el estreno latinoamericano de la película live action de Lilo & Stitch, donde interpretaron “Muero de amor por ti”, tema emblemático grabado en 2002 para la banda sonora.

A la espera de más detalles sobre el día, el lugar y la venta de entradas, el regreso de Bandana ya genera una ola de nostalgia y entusiasmo tanto en quienes vivieron su auge como en nuevas generaciones que redescubren su música. Esta cita a 25 años de su debut promete ser una noche inolvidable para el pop argentino.