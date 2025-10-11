La Policía de San Juan informó que, tras una serie de averiguaciones, personal de la Comisaría 37° del barrio Pie de Palo logró recuperar un televisor TCL de 42 pulgadas que había sido robado en Caucete.

El procedimiento se originó a partir de la denuncia del propietario del artefacto, quien había informado el robo días atrás. Según indicaron fuentes policiales, el damnificado realizó por su cuenta algunas averiguaciones y logró ubicar el posible paradero del televisor, por lo que dio aviso a las autoridades.

Publicidad

Con los datos aportados, los efectivos se dirigieron al domicilio señalado, donde entrevistaron a un ciudadano que manifestó haber adquirido el televisor de buena fe por la suma de $82.000. El hombre, al tomar conocimiento de la situación, entregó el aparato de manera voluntaria.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Juan Manuel Gálvez, se labró el acta correspondiente y se citó al denunciante para que reconociera y recuperara su propiedad.

Publicidad

Desde la comisaría destacaron la colaboración tanto del propietario como del comprador, lo que permitió resolver el caso de manera rápida y sin incidentes. La causa continúa bajo investigación para determinar la identidad del autor del robo.