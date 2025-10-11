Durante una gala realizada el 11 de octubre de 2025, Mirtha Legrand fue foco de atención para la prensa, que le consultó acerca de rumores sobre su futuro profesional y la posibilidad de una serie biográfica basada en su vida.

Consultada sobre la chance de compartir pantalla con Susana Giménez, amiga de larga data, La Chiqui respondió con entusiasmo: “Me encantaría. Me encantaría tenerla por compañera, me parece muy bien”.

Respecto a si planeaba realizar una serie de su propia vida, como lo harán otras figuras como Giménez o Moria Casán, la pregunta quedó parcialmente opacada por el ruido del evento. La conductora Vero Lozano intervino para ayudar, pero la respuesta de Mirtha fue tajante: “Dije que no es cualquier cosa, no que no me gustaría”, dejando abierta la posibilidad sin confirmar ningún proyecto.

En medio de la cobertura, se le preguntó también sobre si creía que Susana no merecía el Martín Fierro, a lo que Mirtha respondió de forma contundente: “No me meta en esa.” Lozano sumó un comentario en tono cómplice: “No la metan al lío, pobre Mirtha.” Esto evidenció el respeto y la cordialidad que mantiene con Giménez, evitando polémicas sobre premios.

Durante la misma ceremonia, Mirtha Legrand recibió un homenaje especial por sus casi seis décadas en la televisión. Fue galardonada con el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión, un reconocimiento que Luis Ventura le entregó personalmente en el Hotel Hilton Puerto Madero.

Un emotivo video repasó sus primeros programas con invitados emblemáticos como Sandro, Alain Delon y René Favaloro, mientras el público presente se puso de pie para ovacionarla. Acompañada por su familia, incluida su hija Marcela Tinayre y sus bisnietos, La Chiqui se mostró conmovida por el homenaje.

Desde su mesa, agradeció emocionada: “Muchas gracias. Ay, qué emoción, Dios mío. No sabía nada de esto y me tomó por sorpresa. Muchas gracias, Luis Ventura”. Rememoró también los inicios de los Premios Martín Fierro, recordando cómo comenzaron en un pequeño teatro, y añadió con humor: “Este es el número cuarenta y dos”.

Finalmente, destacó la amistad y cariño que mantiene con Susana: “Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”, y cerró con gratitud hacia el público y sus colegas, reflejando su felicidad por la noche y la emoción que le generó el reconocimiento.