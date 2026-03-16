El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario para empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), una medida que fue oficializada a través de la Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa apunta a reducir la planta del organismo mediante acuerdos voluntarios de desvinculación laboral.

El programa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y establece que la salida de los trabajadores se concretará mediante acuerdos de mutuo consentimiento entre el organismo y el empleado, de acuerdo con el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Según la normativa, podrán adherirse los trabajadores de Anses que tengan al menos dos años de antigüedad dentro del organismo. La adhesión será voluntaria, aunque la aprobación final quedará sujeta a la evaluación de la institución, por lo que no genera un derecho automático para acceder al beneficio.

El plan contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente al 90% del salario bruto por cada año trabajado, calculado sobre los conceptos salariales habituales. El beneficio tendrá un tope máximo de 24 sueldos y podrá abonarse en una o dos cuotas, dependiendo del monto total acordado.

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Además, quienes se adhieran al retiro no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años, ni bajo relación de dependencia ni mediante contratos. Tampoco podrán acceder al programa empleados con procesos disciplinarios, causas judiciales vinculadas a la administración pública o trámites jubilatorios en curso.

La implementación del esquema estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de Anses, que deberá gestionar los acuerdos de desvinculación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). El plazo para solicitar la adhesión al plan se extenderá hasta el 5 de abril.