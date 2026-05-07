El padre del niño de 4 años que dio positivo de cocaína tras ser internado en un hospital de Pocito dio su versión de los hechos ante la Justicia y negó haber agredido al menor. Durante la audiencia de formalización, sostuvo que el niño se golpeó luego de caerse mientras jugaba en una plaza y que ese habría sido el origen de las lesiones.

Según su relato, el domingo se encontraba en su vivienda junto a su pareja y los hijos de ella cuando el pequeño pidió permiso para salir. “Mi hijo me pidió ir a jugar a la plaza y a los 10 minutos lo traen con golpes”, explicó. Afirmó que otras personas le dijeron que el niño se había caído tras tropezar con otro menor.

El acusado aseguró que, al regresar, el niño ya presentaba golpes en la cabeza y que decidió darle ibuprofeno. Sin embargo, minutos después comenzó a vomitar, por lo que lo trasladó al hospital. Allí, según indicó, los médicos debieron sujetarlo para poder asistirlo.

En ese punto, negó que las lesiones detectadas sean producto de violencia. “Esas marcas que tiene deben ser de cómo lo agarraban para ponerle el suero y las inyecciones”, afirmó ante el juez, insistiendo en que no hubo agresiones de su parte.

El caso se investiga luego de que el menor ingresara descompensado al centro de salud y los análisis detectaran cocaína en su organismo. A partir de ese resultado, se abrió una causa para determinar cómo el niño tuvo contacto con la sustancia, un punto que aún no fue esclarecido.

Pese a su declaración, la Justicia lo imputó por lesiones leves agravadas por el vínculo y ordenó dos meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas. Además, los médicos constataron lesiones recientes y otras de vieja data, lo que mantiene abierta la investigación por un posible contexto de violencia.

Mientras avanza la causa, el testimonio del padre quedó bajo análisis judicial, en un expediente que también busca esclarecer el origen de la cocaína y las circunstancias en las que el niño resultó herido.