El empresario Lázaro Báez continuará detenido en el penal de Ezeiza luego de que el Tribunal Oral Federal N°4 rechazara su pedido de prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero K. La decisión judicial se basó en informes médicos que concluyeron que su estado de salud es estable y compatible con el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.

El planteo había sido presentado por su defensa, a cargo de Yanina Nicoletti, quien argumentó un supuesto deterioro en las condiciones de atención médica, su edad —70 años— y una situación familiar compleja. Sin embargo, el juez Néstor Costabel respaldó las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, que indicó que el empresario se encuentra clínicamente compensado y puede recibir tratamiento adecuado en prisión.

Los peritos oficiales señalaron que las enfermedades que padece Báez —entre ellas diabetes, hipertensión y EPOC— son crónicas pero están bajo control, y no presentan descompensaciones que justifiquen un cambio en el régimen de detención. Además, indicaron que los controles médicos necesarios pueden realizarse tanto dentro del penal como en centros externos si fuera necesario.

En la misma línea, el fiscal Abel Córdoba coincidió en que no hubo un agravamiento real de su situación sanitaria y remarcó que los estudios realizados fueron exhaustivos, sin evidencias que respalden los argumentos de la defensa para acceder al beneficio.

El tribunal también evaluó el impacto personal y familiar de la detención, pero concluyó que no se trata de una situación excepcional que habilite la prisión domiciliaria. Recordó además que este tipo de medida es de carácter extraordinario y solo se concede cuando el encierro impide el tratamiento médico o vulnera derechos básicos.

Finalmente, el magistrado ordenó reforzar los controles médicos dentro del penal de Ezeiza, para garantizar el seguimiento adecuado de la salud del empresario, quien cumple condena por lavado de dinero en una de las causas de corrupción más emblemáticas del país.