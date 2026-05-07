Susana Roccasalvo reveló qué mediática la atacó por fama: "Me pegó"

La histórica rivalidad entre Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez sumó un nuevo capítulo cargado de reproches. Durante una entrevista reciente la conductora se refirió al conflicto que mantienen hace años y fue muy directa al hablar de la actriz.

Al ser consultada sobre el origen de la mala relación la periodista confesó que "Lo de Nazarena es una cosa que yo todavía sigo sin entender. Primero, inventó que no podíamos salir las dos vestidas iguales" desmintiendo así uno de los mitos más conocidos del ambiente.

Roccasalvo detalló lo que sucedía en el detrás de escena cuando compartían programa y aclaró que "Yo estaba en el camarín mientras me maquillaba. No me importaba lo que se ponía Nazarena. Yo iba a salir con una remera de un solo brazo y Nazarena también. Entonces, le piden que se cambie. Yo ni me enteré hasta que ella lo volvió a decir".

Además recordó que luego de ese episodio la situación parecía haberse calmado. Según su versión "Cuando yo volví a Implacables me pidió perdón todo el 2013, todo el 2014, hasta que llegó un momento que le pedí que pare" sugiriendo que Vélez había intentado redimirse en aquel momento.

Sin embargo la paz duró poco y la conductora analizó el regreso de las hostilidades cuando su colega se sumó a otro ciclo televisivo. Para Susana la intención fue clara porque "Entró en LAM y me volvió a pegar. Evidentemente yo consideré que para tener un lugar en LAM le tenía que pegar a alguien y me pegó a mí". Esta postura choca de frente con lo que Nazarena Vélez sostuvo anteriormente en 2023 cuando describió un clima laboral muy hostil.

En aquel entonces la panelista no se guardó nada y disparó que "Te descalifica de put…, que me había puesto un tipo ahí. Ella creía que yo salía con el dueño de Endemol".

Nazarena también dio su versión sobre las supuestas exigencias estéticas en el set asegurando que "Ella tenía un problema con las mujeres. No le gustaba tu ropa. Si ella estaba vestida de negro, vos no te podías vestir de negro. Si ella estaba vestida de negro, vos no te podías vestir de negro. Si ella tenía un labial, vos no podías tener el mismo labial. Entonces, llegaba un punto que decís 'dale, flaca'".

Para la actriz existía un control estricto sobre las compañeras y por eso explicó que "Por eso, a ella le gustaba que vos vengas antes al piso, para chequear... Yo creo que cambió, creo y espero que haya cambiado".

Al ser consultada sobre si existieron disculpas reales la panelista fue menos categórica que la conductora y señaló que "No recuerdo. Pero sí hubo una cosa de 'hubo un malentendido entre nosotras', viste esa cosa de calmemos las cosas, y está bien, ya está" dejando en claro que el vínculo sigue marcado por las diferencias.