El viento Zonda provocó el derrumbe de una vivienda en la Villa San Patricio

El fuerte viento Zonda que azotó a San Juan durante la jornada del miércoles 6 y la madrugada de este jueves 7 de mayo causó graves daños en el departamento Chimbas, incluyendo el derrumbe de una vivienda en la Villa San Patricio, según informó oficialmente la Municipalidad de Chimbas.

El temporal, que también provocó cortes masivos de luz en toda la provincia, generó severos inconvenientes en el departamento, con decenas de postes derribados y la caída de árboles de gran porte que complicaron el tránsito y la seguridad de los vecinos.

Una vivienda derrumbada en Villa San Patricio

El hecho más grave reportado por el municipio fue el derrumbe de una casa en la Villa San Patricio. Desde la comuna indicaron que el caso será intervenido por el área de Desarrollo Social del municipio, que ya se encuentra evaluando las necesidades de los damnificados para brindar la asistencia correspondiente.

Hasta pasadas las 2:30 de la madrugada, tanto la Secretaría de Servicios como la Secretaría de Desarrollo Social trabajaron de manera articulada para atender las demandas de los vecinos afectados por el temporal.

Postes derribados y caída de árboles

Según el relevamiento municipal, el viento Zonda provocó:

20 postes derribados en total: 17 pertenecientes a la empresa de energía Naturgy y 3 de propiedad del municipio.

17 intervenciones por caída de ramas y árboles, varios de ellos de gran porte, que obstaculizaron calles y afectaron el tendido eléctrico.

Estos daños estructurales se sumaron a los cortes masivos de luz que afectaron a gran parte del departamento, dejando a cientos de vecinos sin suministro eléctrico durante horas.

Desde la Municipalidad de Chimbas informaron que durante el día de hoy se evaluará en detalle la situación acaecida y se comenzará con las tareas de despeje y limpieza de las áreas más afectadas del departamento.

El operativo incluye la remoción de ramas y árboles caídos, la reposición de postes municipales y la articulación con la empresa Naturgy para la rehabilitación de los postes de su competencia.

Recomendaciones ante nuevos temporales

El municipio reiteró a los vecinos extremar las precauciones ante la posibilidad de nuevas ráfagas de viento Zonda, mantenerse alejados de árboles y postes en mal estado, y reportar cualquier emergencia a las líneas de Defensa Civil o al 911.