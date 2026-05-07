La industria automotriz argentina volvió a evidenciar señales de desaceleración en abril, con una producción de 37.521 vehículos entre automóviles y utilitarios livianos, lo que implicó una caída del 10,1% respecto de marzo y un retroceso del 17,5% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos de Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

El desempeño del sector estuvo condicionado, en parte, por un calendario con apenas 17 días hábiles debido a los feriados. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, la producción alcanzó las 129.867 unidades, lo que representa una baja del 18,6% frente al mismo período del año pasado.

En contraste, las exportaciones mostraron un comportamiento más favorable. Durante abril se enviaron al exterior 26.887 vehículos, un 0,9% más que en marzo y un 18,8% por encima del mismo mes de 2025. Este repunte permitió amortiguar parcialmente la caída general de la actividad.

Sin embargo, en el balance anual todavía se mantiene una leve contracción. Entre enero y abril se exportaron 79.283 unidades, un 1,6% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 80.548 vehículos enviados al exterior.

“El sector está en plena transición y los datos del primer cuatrimestre de 2026 lo reflejan”, explicó Rodrigo Pérez Graziano. Según el directivo, la baja en la producción responde tanto a la menor cantidad de días de actividad como a un proceso de adecuación industrial.

“Además de la incidencia de los feriados, la caída interanual responde al recambio de oferta y al cese de algunos modelos”, detalló, al tiempo que remarcó que las terminales atraviesan una etapa de reorganización productiva.

En cuanto a las ventas mayoristas, las automotrices comercializaron 35.976 unidades a la red de concesionarios durante abril, lo que significó una baja del 13,2% frente a marzo y una caída interanual del 31,6%, reflejando el enfriamiento del mercado interno.

En el acumulado del año, las ventas a concesionarios totalizaron 148.054 unidades, un 17,9% menos que en el mismo período de 2025. Desde ADEFA señalaron que, si bien las exportaciones mostraron signos de recuperación, el sector continúa enfocado en mejorar la competitividad mediante la reducción de impuestos y la apertura de nuevos mercados.