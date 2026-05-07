El mal momento de un famoso: "Me estafó un afilador de cuchillos"

Lo que parecía un gesto de solidaridad terminó en un mal momento para el periodista Nicolás Peralta este lunes por la mañana. El redactor de la revista Pronto y panelista de Yanina Latorre en el programa SQP regresaba a su departamento en Las Cañitas luego de hacer actividad física cuando fue sorprendido por un engaño inesperado. Al atender el portero eléctrico, se encontró con un hombre que ofrecía servicios de afilado y decidió bajar para colaborar con el trabajador.

Según relató el protagonista en el programa de Pamela David, la situación comenzó de manera muy normal. Peralta recordó que "Era lunes al mediodía, justo volvía del gimnasio, me llamaron por el portero, atendí y del otro lado, un afilador ofrecía hacer su trabajo. Casi que no cocino, no necesitaba pero tenía un cuchillo con poco filo y pensé: ´Para darle una mano a este tipo, lo voy a ayudar´. Le pregunté el precio y me respondió que eran cinco mil pesos". Ante la propuesta, el hombre le sugirió "Si tenés dos, te hago un número", por lo que el periodista buscó otra pieza y bajó a la vereda.

Mientras el afilador trabajaba con su bicicleta y la piedra, mantuvieron una charla amena donde el supuesto trabajador, que venía en tren desde Merlo, le explicó que "Hace muchos años que trabajo en este barrio, paso cada 15 días, vengo siempre a Las Cañitas". Sin embargo, el clima cambió drásticamente al momento de entregar los utensilios, ya que el monto final no coincidía con lo pactado inicialmente y la cifra escaló a niveles insólitos.

Peralta explicó la confusión y la angustia del momento diciendo que "Cuando me dijo que eran 70 mil pesos, me quedé recalculando y no entendía porque me había dicho que eran cinco inicialmente. Se la hubiese dejado, pero era de mi abuelo la cuchilla y carga un valor sentimental". Ante su reclamo, el estafador cambió rápidamente su versión de los hechos asegurando "Te dije 35 mil cada cuchilla, habrás entendido mal. Las estoy cobrando 50 mil a cada una pero te hago precio y te las dejo a 35 cada una. Son 70 mil".

Finalmente, el panelista accedió al pago para recuperar el objeto familiar, cayendo en la trampa de lo que se describió como una mafia de afiladores truchos. En el estudio de Desayuno Americano analizaron la jugada y Pamela David fue contundente al decirle que "Te vio la cara, habrá pensado que tenías plata, te hizo todo el show, vos le conversaste y te estafó".