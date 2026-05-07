El entrenador Eduardo Coudet dio a conocer este miércoles la nómina de futbolistas de River que viajarán a Venezuela para enfrentar a Carabobo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. La lista llegó con novedades importantes: el sorpresivo regreso del colombiano Kevin Castaño y la ausencia de cinco futbolistas que suelen ser piezas inamovibles en el esquema titular.

Pensando en el desgaste del viaje y, fundamentalmente, en el cruce del próximo domingo ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura, el "Chacho" decidió dejar en Buenos Aires a Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Tomás Galván.

El retorno de Castaño y las bajas médicas

La gran noticia es la vuelta de Kevin Castaño tras un mes de ausencia. El volante no era convocado desde hace cuatro partidos, justamente desde el último choque ante el equipo venezolano en el Monumental. Sobre su situación, Coudet había sido tajante: “Hoy hay gente que está mejor”, señaló el domingo, aunque ahora decidió volver a incluirlo. También resalta el regreso del juvenil Facundo González.

Por otro lado, Fausto Vera y Sebastián Driussi, quienes ya se entrenan a la par del grupo tras sus lesiones, no fueron incluidos en la delegación. El cuerpo técnico optó por no arriesgarlos y que lleguen en óptimas condiciones al duelo contra el Ciclón en el Monumental.

El panorama en el Grupo H

River lidera su zona con 7 unidades, apenas un punto por encima de su rival de este jueves (6). Más atrás aparecen Bragantino de Brasil con 3 y Blooming de Bolivia con solo una unidad. Un triunfo en tierras venezolanas dejaría al equipo argentino a un paso de la clasificación.

El encuentro se disputará este jueves a las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Misael Delgado de Valencia, con el arbitraje del paraguayo Derlis López.

El probable 11 alternativo

Para este compromiso, Coudet planea un equipo con mucha rotación: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Maximiliano Salas.