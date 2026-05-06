La provincia de San Juan dio un paso más hacia la modernización y federalización de la seguridad alimentaria con el lanzamiento de su curso de manipulación de alimentos en modalidad online. Esta iniciativa surge para dar respuesta a un sector que no para de crecer y que, por ley nacional, exige una capacitación obligatoria de siete horas para cualquier persona que comercialice o esté en contacto con productos de consumo humano.

Según detalló a DIARIO HUARPE la Lic. Salomé Rodríguez, Jefa de la División Alimentos, la demanda se ha vuelto masiva:

"La idea de las capacitaciones más que nada está dirigido al público en general. La demanda es tan grande porque el gastronómico ha crecido en la provincia y sumado a que la gente al tener más conciencia respecto a la seguridad alimentaria" explicó.

Conciencia sobre el trámite

Más allá de cumplir con una normativa legal, el propósito principal de estas jornadas es generar un cambio cultural en el manipulador. La autoridad sanitaria busca que quienes asisten comprendan la responsabilidad ética que conlleva su oficio.

"La idea de esta concientización es que la gente haga el curso porque realmente sepa y entienda que la salud del consumidor está en sus manos, no que lo haga como un trámite administrativo más", enfatizó Rodríguez.

El curso busca que los trabajadores apliquen de manera correcta y consciente las prácticas de higiene para proteger a la comunidad.

¿Para qué sirven estos cursos?

La utilidad de la capacitación radica en brindar herramientas técnicas para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) mediante el aprendizaje de la trazabilidad, el control de temperaturas y el origen de los insumos.

Un punto crítico que se aborda es la celiaquía. El curso sirve para entender que el gluten puede actuar como una contaminación química por desconocimiento.

"Si la persona no tiene conocimiento y está compartiendo algo con un celíaco, le puede generar un gran trastorno intestinal solamente por desconocimiento, porque no lo sabía o porque comúnmente toda la vida lo hizo de esa manera", advirtió la licenciada.

Un círculo virtuoso en la gastronomía

La implementación de esta herramienta virtual, que cuenta con una etapa asincrónica de lectura y una evaluación sincrónica para acreditar identidad, permite que el comerciante se adapte a un nuevo mercado. Para la División Alimentos, esto genera un beneficio mutuo:

"El consumidor al tener más conocimiento exige más y el comerciante es el que tiene que adaptarse a esta necesidad y esta exigencia y es todo como un círculo virtuoso que vamos teniendo".

Finalmente, Rodríguez destacó que este proceso de formación ha logrado que sectores que antes se resistían a ofrecer opciones para celíacos, hoy busquen soluciones y capacitación específica para incluir a todos los comensales de manera segura.

Cupos presenciales y online

La oferta de capacitaciones en manipulación de alimentos cuenta con diferentes límites de asistencia según la modalidad elegida: para los cursos presenciales que se dictan una vez al mes en el salón del centro cívico y la capacidad está limitada a 300 personas. Por otro lado, la nueva instancia de evaluación virtual sincrónica tiene un cupo de 50 personas por semana, una medida tomada para garantizar la calidad de la conexión, la acreditación de la identidad y la efectividad del examen que se realiza cada viernes.

Asimismo, la próxima capacitación exclusiva sobre manipulación de alimentos libres de gluten será el 15 de mayo en el anexo de la Legislatura, remarcaron las autoridades ademas de que darán más detalles aproximandose a la fecha por redes sociales.