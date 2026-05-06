La medida extrema de Gimena Accardi para olvidar a Nico Vázquez tras su separación

Gimena Accardi visitó el programa Otro Día Perdido en la pantalla de El Trece para charlar con Mario Pergolini. En una conversación muy sincera, la actriz recordó lo difícil que fue el 2025 cuando se separó de Nico Vázquez después de compartir 18 años de vida.

Durante la entrevista, Pergolini señaló la fuerte exposición que ella sufrió y cómo a veces el asedio de la prensa parece no tener fin. Ante ese escenario de tanta presión, Gimena admitió que "yo apagué todo, sinceramente".

A casi un año de aquel quiebre sentimental, la artista siente que hoy puede mirar atrás con otra perspectiva y mucha más calma. Ella reflexionó que "pasó el tiempo, ya casi un año, y podemos divertirnos. Yo creo que el humor también te salva de esas situaciones" mientras se mostraba relajada frente a las cámaras.

Sin embargo, recordó que en el momento del estallido del escándalo necesitó un aislamiento total para proteger sus emociones más profundas. Ella explicó que "pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas".

Esta determinación de alejarse de los medios tradicionales y de las plataformas digitales no fue una casualidad, sino una herramienta de autocuidado. Gimena profundizó sobre sus motivos y confesó que "preferí no verlo por mi salud mental, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar y, en ese sentido, soy una persona con mucho análisis: conozco mis límites, mis debilidades y sé lo que me duele. Tardo mucho en recomponer ese dolor",.

En la actualidad, el presente de la actriz parece estar marcado por una nueva etapa de felicidad junto a Seven Kayne. El trapero fue su compañero en la serie de tono erótico TILF y las versiones de un romance entre ambos son cada vez más fuertes.

Recientemente, ella publicó fotos de un viaje que compartieron a la Costa Argentina. Aunque todavía no hubo una confirmación oficial del vínculo por parte de los protagonistas, sus seguidores ya celebran este nuevo camino y dan por hecho el blanqueo de la relación.