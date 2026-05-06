La causa por la presunta estafa de Branka Motors suma un nuevo capítulo judicial y este viernes 8 de mayo a las 16 se realizará una audiencia clave en la que la querella solicitará la detención de los dueños de la firma, tras el incumplimiento del acuerdo de pago que superaba los $500.000.000. La abogada querellante, Fabiana Salinas, confirmó la convocatoria y anticipó la postura que sostendrán ante el tribunal.

El proceso judicial avanzó luego de que se notificara formalmente a las partes sobre la audiencia que tendrá lugar en las próximas horas. Según explicó Salinas, el encuentro será determinante para definir la situación procesal de los imputados, en un contexto marcado por el incumplimiento de la primera obligación económica asumida.

“La audiencia ha sido fijada para el viernes 8 de mayo a las 16 horas, y allí se evaluarán las condiciones actuales del proceso”, señaló la letrada a DIARIO HUARPE, al tiempo que remarcó la importancia de este paso en el expediente.

Pedido de prisión preventiva

Desde la querella adelantaron que insistirán con la solicitud de prisión preventiva para los acusados, entendiendo que el incumplimiento del acuerdo agrava su situación. En ese sentido, Salinas sostuvo que será el Ministerio Público Fiscal quien tome la decisión final, aunque remarcó que existen elementos suficientes para avanzar en ese sentido.

“Considerando el incumplimiento, la existencia de un acuerdo homologado, la cantidad de 352 víctimas y la expectativa social que genera el caso, solicitaremos que se disponga nuevamente la prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación penal preparatoria, estimada en ocho meses”, expresó.

Sin avances en negociaciones

Otro de los puntos destacados por la querella es la ausencia de diálogo con la defensa de los imputados. Según indicaron, no hubo propuestas ni intentos concretos para revertir la situación y evitar la instancia judicial.

“No hemos tenido ningún tipo de contacto, a pesar de haberlo intentado en reiteradas oportunidades. No hubo respuesta ni propuesta alguna”, afirmó la abogada.

Acuerdo en duda

Frente a este escenario, desde la representación de las víctimas consideran que el acuerdo original se encuentra prácticamente caído. La falta de cumplimiento y la cercanía de la audiencia refuerzan esa postura.

“Entendemos que, habiendo una audiencia fijada en tan corto plazo, es poco probable que surja una nueva propuesta. De todos modos, seguimos a la espera”, concluyó Salinas.

La causa involucra a 352 damnificados, lo que la convierte en uno de los casos más resonantes en la provincia. El desenlace de la audiencia podría marcar un punto de inflexión, no solo en términos judiciales, sino también en la respuesta a una demanda social que sigue de cerca cada avance del expediente.