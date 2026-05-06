El deporte sanjuanino celebra una nueva plaza internacional. Lucas Garcés, el experimentado tirador de 36 años, superó con éxito el exigente evaluativo nacional de tiro con arco y fue confirmado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina para integrar la delegación oficial que competirá en los Juegos Odesur Rosario 2026.

La competencia evaluativa, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el predio de la Academia de Tiro con Arco (ATA) en La Plata, Buenos Aires, puso a prueba a los mejores exponentes del país. Con cupos muy limitados por género y especialidad, Garcés demostró por qué es un habitué de la disciplina desde los seis años y logró meterse en la lista definitiva.

Días antes de viajar, Garcés mantuvo un encuentro con el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, donde manifestó su confianza: "Siento que una de las plazas se viene para San Juan", había expresado. Su intuición, respaldada por años de entrenamiento y el apoyo del Gobierno de San Juan, se volvió realidad tras dos jornadas de clasificatorias y eliminatorias de alto nivel.

El sanjuanino formará parte del trío nacional en la categoría Compuesto Masculino, compartiendo equipo con Iván Nikolajuk y Nelson Salinas. En total, la Selección Argentina contará con 12 tiradores (tres por género en recurvo y compuesto).

Los Juegos ODESUR se celebrarán en la ciudad santafesina de Rosario entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. La disciplina de tiro con arco tendrá como escenario principal el campo de tiro ubicado en el Hipódromo rosarino, donde Garcés buscará llevar la bandera sanjuanina a lo más alto del podio sudamericano.

La lista completa de seleccionados:

Compuesto Masculino: Lucas Garcés, Iván Nikolajuk y Nelson Salinas.

Compuesto Femenino: María Eugenia González, Guillermina González y Daniela Cheffer.

Recurvo Masculino: Esteban Silva, Damián Jajarabilla y Matías Noriega.

Recurvo Femenino: Alma Pueyo López, Wanda Arca y María Luisina Giúdice.