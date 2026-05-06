El frente judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un capítulo de alto voltaje. Su defensa presentó un recurso de reposición para intentar revocar la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que declaró "desierto" su descargo, impidiéndole apelar el procesamiento por la presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos.

El abogado de la entidad y de Tapia, Luis Charro, fue contundente al calificar la resolución judicial como una “ficción procesal”. El planteo surge luego de que el tribunal considerara que la defensa abandonó el recurso al no presentarse a una audiencia oral prevista para finales de abril, cerrando así la puerta a revisar el procesamiento y el embargo dictado por el juez Diego Amarante.

El argumento de la "audiencia inexistente"

La defensa de Tapia sostiene que la Cámara aplicó un rigorismo excesivo al exigir la presencia física en una instancia que, desde la pandemia, suele reemplazarse por escritos. “El fundamento de la sanción es la incomparecencia a una audiencia oral que no se celebra materialmente”, subrayó el letrado, remarcando que el derecho de defensa no puede depender de una formalidad que ya no se ajusta a la realidad de los hechos.

Según el escrito presentado, la apelación ya había sido interpuesta y fundada correctamente, por lo que declarar la deserción del recurso implica frustrar garantías constitucionales básicas. Para los abogados de AFA, se trató de un "error de interpretación" en una secuencia de fechas confusas y no de un desinterés por el proceso.

Los 19.000 millones en la mira

La causa investiga la falta de depósito en término de aportes retenidos, una cifra que asciende a los 19.000 millones de pesos. Además de Tapia, están procesados el tesorero Pablo Toviggino y otros tres dirigentes, quienes también se encuentran bajo la lupa de la Justicia y de la querella de ARCA (ex AFIP).

Mientras la Cámara define si hace lugar al reclamo de Tapia y le permite seguir apelando, los fiscales y la querella buscan ir por más: solicitaron agravar la acusación por delitos vinculados a la publicidad de los clubes y elevar los embargos millonarios que ya pesan sobre los directivos.

Un fallo clave para el futuro de AFA

La resolución que tome la Cámara en lo Penal Económico en los próximos días será determinante. Si se mantiene el cierre de la apelación, el camino hacia el juicio oral para la cúpula de la AFA quedará prácticamente allanado. Por el contrario, si se acepta el reclamo de la defensa, Tapia podrá seguir cuestionando las pruebas que lo mantienen procesado y con prohibición de salida del país.