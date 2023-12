Pese a que todavía no comienza el verano astronómico, San Juan está atravesando desde hace unos días temperaturas extremas, superando en algunos casos, los 40º C. A pocos días de Noche Buena y Navidad, fechas que se caracterizan por registrar condiciones similares, este año se espera que la realidad sea distinta y anticipan temperaturas mucho más agradables por el momento y que no superarán la mencionada.

El sábado 16 de diciembre será el último día de calor extremo con la llegada de un fuerte viento Zonda que se hará sentir durante la tarde, aseguró Germán Poblete, meteorólogo, a DIARIO HUARPE. Pasada la jornada dijo que llegará un leve frente frío que hará descender más de 10º C la temperatura.

“Después de estos días, las máximas no van a superar los 35º C y estimó que estas condiciones se van a mantener. De lo que sí estoy seguro es que este calor extremo por encima de los 40º, no vamos a tener”, comentó el especialista.

Poblete dijo que si bien aún no entramos en el verano astronómico, el que está definido por la fecha, ya estamos transitando el verano meteorológico y que este tipo de condiciones climáticas, son normales. “Entramos en verano a fines de noviembre. Es completamente normal que estemos atravesando esta ola de calor, potenciada por un masa proveniente del NOA que se estacionó sobre nuestra región”, destacó.