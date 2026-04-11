En un contexto donde los consumidores sanjuaninos buscan optimizar cada peso, el mercado de la tecnología amaneció con una noticia que dio que hablar. Durante este mes de abril, el iPhone 17e, lanzado apenas en marzo de 2026, apareció en Mercado Libre con una rebaja que supera los $600.000, convirtiéndose en la opción premium más tentadora del momento.

El dispositivo no escatima en potencia. Viene equipado con el nuevo chip A19 de 3 nanómetros, una pieza de ingeniería que garantiza un rendimiento fluido tanto para redes sociales como para tareas pesadas de edición de video o gaming. Además, cuenta con una capacidad de 256 GB, ideal para quienes generan contenido de forma constante.

Fotografía y diseño de vanguardia

El apartado visual es otro de los fuertes del equipo. Posee una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas que ofrece una fidelidad de color única. En cuanto a las cámaras, el sistema Fusion de 48 MP permite fotos con un nivel de detalle profesional y grabación de video en 4K con Dolby Vision.

Para mayor durabilidad, el iPhone 17e mantiene la certificación IP68 (resistente al agua y polvo) y el protector Ceramic Shield 2, diseñado para aguantar caídas y golpes accidentales, algo fundamental para la vida cotidiana.

¿Cuál es el precio final y cómo comprarlo?

Lo que realmente generó impacto es el recorte en su valor. El equipo, que originalmente se comercializaba en $2.400.000, ahora puede conseguirse por $1.498.000.

Para facilitar el acceso, la plataforma ofrece la posibilidad de pagarlo en seis cuotas de $249.666. Con esta estrategia, Apple busca ganar terreno en el segmento premium permitiendo que más usuarios den el salto a su ecosistema sin tener que desembolsar el valor de los modelos Pro, que son considerablemente más caros.

Ficha técnica destacada:

Procesador: Chip A19 de última generación.

Cámara: Principal de 48 MP y frontal de 12 MP con autofocus.

Batería: Hasta 26 horas de reproducción de video.

Puerto: USB-C (nuevo estándar universal).