Tras la dolorosa eliminación en semifinales del Torneo Clausura a manos de su clásico rival, y ante el pobre desempeño del equipo, la dirigencia de Boca Juniors, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ha tomado determinaciones drásticas que reconfigurarán el plantel de cara a 2026.

La nómina de futbolistas que dejarán la institución ya cuenta con bajas confirmadas, como la salida de Sergio Romero, quien ya se desvinculó y firmó en Argentinos Juniors. A él se suma el defensor Cristian Lema, cuyo contrato expira a fin de año y se despedirá del club.

Una década en el Xeneize llega a su fin para Frank Fabra. El lateral izquierdo colombiano, de 34 años, no renovará su vínculo. Aunque fue considerado por Russo como una alternativa de Lautaro Blanco, el medio pudo confirmar que "ya había recibido ofertas desde Colombia en el último mercado de pases y es probable que en 2026 regrese a su país".

El mediocampista Ignacio Miramón tampoco continuará. Proveniente de Gimnasia La Plata y cedido a préstamo desde el Lille de Francia, la dirigencia de Boca decidió no hacer uso de la opción de compra estipulada.

Futuros en la cuerda floja

El panorama es incierto para otros nombres importantes. Los laterales derechos Luis Advíncula y Lucas Blondel podrían buscar nuevos rumbos si el futuro entrenador no los tiene en cuenta. El peruano, con contrato hasta 2026, ya adelantó que “no le cerrará las puertas a nadie” ante posibles ofertas. Por su parte, Blondel, vinculado hasta 2027, pidió jugar en Reserva para no perder ritmo futbolístico.

En una sintonía similar se encuentra el arquero Leandro Brey, quien tuvo varios partidos en la Reserva y está en búsqueda de minutos, aunque, en principio, continuaría en la institución peleando un puesto.

La falta de protagonismo pone bajo la lupa a otros tres jugadores: Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson. Los tres serán evaluados por el cuerpo técnico que asuma el mando del equipo para el año próximo.

En cuanto al goleador uruguayo Edinson Cavani, su continuidad hasta fines de 2026 dependerá exclusivamente de su voluntad, ya que tiene una cláusula de rescisión a fines de diciembre. La postura del "Matador" es clara: "pretende revancha en la Copa Libertadores", por lo que su salida parece menos probable.

Otro expediente abierto es la renovación de Exequiel Zeballos. El vínculo del "Changuito" expira en diciembre de 2026 y las conversaciones para extenderlo, según pudo averiguar este medio, "recién comenzarán el año próximo".

Un párrafo aparte merece el entrenador Claudio Úbeda. Muy cuestionado por sus cambios en el clásico ante Racing, su futuro es hoy una gran incógnita en el club.