Algunas rutas de San Juan se deben circular con precaución
POR REDACCIÓN
Tras las intensas lluvias que azotaron la provincia, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) emitió un informe crucial sobre el estado de la red vial en San Juan. El panorama es de alerta máxima, con varios corredores transitables solo bajo extrema precaución y un tramo clave declarado intransitable.
La peor situación se concentra en la Ruta Nacional 149, a la altura de Bella Vista, Iglesia, cuyo estado es intransitable.
En el resto de la red, Vialidad Nacional instó a los sanjuaninos a manejar con la mayor cautela:
Ruta Nacional 40 (tramo Huaco a La Rioja): Se encuentra transitable. Las autoridades advirtieron por "bajada de agua y arrastre en badenes" y la "posibilidad de lluvias". A pesar del peligro, el "Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona".
Ruta Nacional 150 (Jáchal a Rodeo): Está transitable con mucha precaución. En el kilómetro 270, frente al Dique Cuesta del Viento, "se registra erosión debidamente señalizada. Personal de DNV en el lugar".
Ruta Nacional 40 (San Juan a Jáchal): También está transitable, pero se debe "circular con precaución ante posibles lluvias". La DNV aseguró que "El ingreso a Mogna se encuentra habilitado por equipos de Vialidad Nacional".
Ruta Nacional 150 (Huaco a Ischigualasto): Está transitable con precaución. Se "solicita mantener velocidad reducida y máxima atención" por la "posibilidad de lluvias".
Ruta Nacional 40 (sur) y Ruta Nacional 20: Ambas están transitables con precaución.
Ruta Nacional 153: Su estado es transitable con suma precaución debido a las "posibles lluvias".
Ruta Nacional 141 (Caucete a La Rioja): Está transitable con suma precaución. Los "equipos y personal de DNV se dirigen a la zona para continuar tareas de reparación de banquinas".