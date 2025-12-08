Tras las intensas lluvias que azotaron la provincia, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) emitió un informe crucial sobre el estado de la red vial en San Juan. El panorama es de alerta máxima, con varios corredores transitables solo bajo extrema precaución y un tramo clave declarado intransitable.

La peor situación se concentra en la Ruta Nacional 149, a la altura de Bella Vista, Iglesia, cuyo estado es intransitable.

En el resto de la red, Vialidad Nacional instó a los sanjuaninos a manejar con la mayor cautela: