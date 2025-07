En un movimiento político que podría reconfigurar el escenario electoral provincial, el Frente Renovador de San Juan, liderado por Franco Aranda, inició conversaciones formales con la cúpula del Partido Justicialista local. El encuentro, que tuvo lugar en las últimas horas, congregó a Aranda con el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, y la vicepresidenta Graciela Seva. El objetivo central de esta primera reunión fue avanzar en un posible acuerdo que permita la integración del massismo a la propuesta electoral que impulsará el peronismo en la provincia.

La expectativa por este acercamiento era palpable en los corrillos políticos sanjuaninos, y la reunión no defraudó. Tanto Franco Aranda como Juan Carlos Quiroga Moyano coincidieron, en diálogo con DIARIO HUARPE, en calificar la charla como "amena y constructiva".

El compromiso asumido por Franco Aranda tras el encuentro es clave para el futuro de esta potencial alianza. El presidente del Frente Renovador en San Juan se comprometió a trasladar esta intención de unidad a sus afiliados y a las bases del massismo en la provincia.

Asimismo, se estableció un cronograma ajustado para las próximas etapas de esta negociación. Aranda se comprometió a volver a reunirse con la cúpula del PJ sanjuanino en los próximos días para dar una respuesta definitiva. La premura en la definición no es casual. El 7 de agosto se erige como la fecha límite impuesta por la Dirección Nacional Electoral para la presentación oficial de los frentes y alianzas de cara a los próximos comicios.

El "Plan B" del massismo sanjuanino

En medio de las intensas negociaciones que buscan sumar al Frente Renovador de San Juan al frente electoral que impulsa el Partido Justicialista, su principal referente, Franco Aranda, no dudó en mostrar sus cartas y anticipar que el massismo local tiene un "Plan B" en caso de que las conversaciones con el PJ no lleguen a buen puerto. “Siempre, siempre hay un plan B", afirmó Aranda en el Café de la Política con una contundencia que no dejó lugar a dudas. El presidente del Frente Renovador enfatizó la solidez de su partido, destacando que "cuando uno tiene un partido ordenado, que además el nuestro tiene características de partido nacional, nosotros podemos jugar".

Aranda fue más allá y reveló que el plan B ya está en marcha, al menos en una fase exploratoria. "Hemos tenido algunos partidos chiquitos, tampoco me voy a agrandar acá, no vengo a eso, pero hemos tenido algunas reuniones con agrupaciones, con algunos partidos chiquitos que están con intenciones de armar algo", detalló. El exintendente de Capital aclaró que "todavía no hemos tomado ninguna decisión, los hemos escuchado, hemos charlado y veremos cómo se va desarrollando todo esto".

El líder massista fue muy claro al trazar los límites de sus posibles alianzas. Al ser consultado sobre un acercamiento con el oficialismo provincial, Aranda fue tajante: "¿Con el oficialismo provincial? No, no, yo no lo veo". Esta rotunda negativa cierra la puerta a cualquier especulación sobre un posible acuerdo con el gobierno de turno, delimitando claramente el espectro de alianzas que el Frente Renovador está dispuesto a considerar.

Textuales

Franco Aranda / Presidente del Frente Renovador