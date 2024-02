La Selección Argentina Sub 23 se mide ante Paraguay por la segunda fecha del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano. La cita comenzó a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, donde los dirigidos por Javier Mascherano buscar sacar el pasaje para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por el momento, igualan 1 a 1, con gol de Pablo Solari para Argentina y Gómez para Paraguay.

Si la albiceleste consigue un triunfo, estará cada vez más cerca de la clasificación. Con la victoria, llegaría a los cuatro puntos, pasa a Paraguay que le ganó el primer partido a Brasil y llega bien parado para la última fecha. Más allá del resto de los resultados, necesitaría de mínima empatar con Brasil (no sumó aún) el domingo 11 para lograr uno de los dos boletos para los Juegos Olímpicos. En el caso de empate, quedaría a la espera de los otros resultados. Estaría casi obligado a vencer en la última a los brasileños, más si les ganan a Venezuela este mismo jueves. Podría clasificarse empatando en la última, sumando tres puntos solamente si Brasil-Venezuela igualan y luego en la última, los locales no superan a Paraguay. En caso de la derrota, ya no podría alcanzar a Paraguay, que se iría a seis puntos. En el peor de los casos, ni una victoria ante Brasil en la fecha final podría alcanzarle para llegar a los Juegos Olímpicos.

Al comienzo del partido, tan solo a los 15 segundos, la Selección Argentina tuvo el primero. Inició con los tapones de punta, ya que a los tres minutos la albiceleste pudo mover el marcador y se puso en la victoria parcial con gol del jugador de River, Pablo Solari. A los 29’ se vino el primer cambio, Nardoni salió lesionado e ingresó García. A los 41 minutos, la albirroja puso la igualdad con un tiro libre directo. El gol lo marcó Diego Gómez.

Formaciones

Argentina: Leandro Brey; Juan Nardoni, Marcos Di Cesare, Nicolás Valentini, Lucas Esquivel; Equi Fernández, Federico Redondo, Cristian Medina; Thiago Almada, Pablo Solari y Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Gilberto Flores, Ronaldo Dejesús, Leonardo Rivas; Diego Gómez, Wilder Viera, Fabrizio Peralta; Marcelo Fernández, Iván Leguizamón y Marcelo Pérez. DT: Carlos Jara Saguier.