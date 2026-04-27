El hockey sobre patines nacional vivió una semana a puro talento en Mendoza. Con la participación de 16 equipos, entre ellos cinco representantes de nuestra provincia, se disputó el Campeonato Argentino Junior Masculino 2026. Tras seis jornadas de alta intensidad en la pista de Leonardo Murialdo, el Atlético Club San Martín se coronó campeón, mientras que el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) fue el equipo sanjuanino más destacado.

El certamen, que comenzó el lunes 20 de abril, contó con la presencia de Concepción Patín Club, Lomas de Rivadavia, Olimpia, Unión Deportiva Bancaria y el SEC llevando la bandera de San Juan.

El camino a la definición

Tras una fase de grupos que culminó el miércoles 23, las llaves de eliminación directa pusieron a prueba a los equipos sanjuaninos. En cuartos de final, se dio el duelo de coprovincianos donde el SEC eliminó por penales a Bancaria. Por su parte, Lomas de Rivadavia cayó 4-0 ante el luego campeón San Martín, mientras que Olimpia no pudo superar al anfitrión, Murialdo.

En las semifinales de la Copa de Oro, el SEC dio batalla pero cayó ajustadamente por 2-1 ante San Martín. En tanto, por la Copa de Plata, Concepción no pudo en semis tras perder 3-1 frente a Banco Mendoza.

Final mendocina y podio sanjuanino

La gran final entre San Martín y Murialdo fue un partido cerrado que terminó 0 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el suplementario. En la definición por penales, el "Chacarero" fue más efectivo, ganó 4 a 2 y desató el festejo.

Sin embargo, San Juan tuvo su lugar de privilegio en el podio. En el partido por el tercer puesto, el SEC goleó 5-2 a Andes Talleres y se quedó con la medalla de bronce, cerrando un torneo de menor a mayor. Además, el orgullo sanjuanino se completó con Mateo Ariel Salinas (Concepción), quien se consagró como uno de los máximos goleadores del torneo con 10 tantos.

Lo que viene: Las chicas a Buenos Aires

Sin descanso para el hockey, ahora será el turno de la rama femenina. El Argentino Junior Femenino se trasladará a Buenos Aires, donde el club Vélez Sarsfield recibirá a las mejores del país desde el 04 al 09 de mayo de 2026. San Juan buscará allí repetir y superar el protagonismo alcanzado en tierras mendocinas.