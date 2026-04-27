Un incendio obligó a evacuar la Facultad de Sociales de la UBA

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio de Constitución, debió ser evacuada parcialmente este lunes tras un incendio que se originó en el patio interno del edificio.

El siniestro comenzó en dos contenedores de residuos ubicados en un pulmón a cielo abierto del establecimiento, lo que generó la rápida intervención del personal del lugar y luego de Bomberos de la Ciudad, que lograron controlar las llamas en pocos minutos.

Según se informó oficialmente, el fuego se desarrolló en el sector lateral del edificio, sobre la calle Humberto Primo, y fue extinguido sin que se registraran daños materiales de gravedad ni propagación al resto de la estructura.

En el lugar trabajó también el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistió a dos hombres por control clínico, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Las autoridades indicaron que, una vez controlada la situación, se realizaron tareas de ventilación y seguridad para garantizar el regreso progresivo de las actividades académicas y administrativas.

De acuerdo con los reportes, la evacuación se realizó de manera ordenada entre estudiantes, docentes y personal no docente, sin registrarse situaciones de pánico ni heridos durante el operativo de emergencia.

Por el momento, se investigan las causas del incendio, que se habría iniciado en material de descarte acumulado en el patio interno, mientras que el edificio permaneció parcialmente cerrado durante la mañana como medida preventiva.

El hecho generó preocupación en la comunidad universitaria, aunque las autoridades confirmaron que la situación estuvo rápidamente bajo control y no afectó la estructura principal de la facultad.