En un escenario de máxima fragilidad internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo este lunes un encuentro clave en San Petersburgo con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi. La reunión se produce en un momento crítico, tras el estancamiento de los diálogos que buscaban consolidar la paz definitiva en Oriente Medio.

Casi tres semanas después del cese al fuego alcanzado tras 40 días de hostilidades entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la figura de Rusia emerge como el principal sostén estratégico de la república islámica. Según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la relevancia de este contacto "es difícil de sobrestimar" debido a la compleja evolución del conflicto regional.

El mensaje del Líder Supremo

Durante el encuentro, el mandatario ruso reveló haber recibido un mensaje directo del Líder Supremo iraní, Mojtaba Jamenei, previo a la cumbre. En ese marco de confianza, Putin le aseguró a Araqchi que Moscú hará "todo" lo que esté a su alcance para facilitar un entendimiento que permita estabilizar la región.

El principal escollo radica en la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio energético mundial. Los intentos previos de mediación, liderados por Pakistán a principios de abril, no lograron prosperar ante la firmeza de las posturas de Teherán y Washington.

El fracaso en Pakistán

El canciller Araqchi fue contundente al responsabilizar a la Casa Blanca por el freno en las negociaciones. "El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos", señaló el diplomático a los medios estatales.

Según la visión de Teherán, la delegación estadounidense presentó "exigencias excesivas" que imposibilitaron la firma de un acuerdo definitivo. Con la intervención directa de Putin, se espera que Rusia pueda actuar como un puente de influencia para evitar que el conflicto vuelva a escalar hacia una fase de enfrentamiento abierto.