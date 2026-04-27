La foto de Jack Grealish, ex Machester City, borracho y dormido en un bar

El futbolista inglés Jack Grealish se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática por un episodio ajeno a su desempeño profesional. El actual jugador del Everton, quien se encuentra en Manchester atravesando el proceso postoperatorio de una cirugía en su pie, fue visto en un bar tipo rooftop en una situación que despertó críticas. Según los reportes que circularon internacionalmente, el mediocampista fue fotografiado profundamente dormido sobre una mesa en pleno centro de la ciudad mientras compartía una salida con su grupo de amigos.

El incidente ocurrió el pasado sábado por la tarde. Los presentes en el establecimiento indicaron que el deportista arribó cerca de las 16:30 y que, apenas una hora después, ya se encontraba totalmente desconectado de su entorno. El ambiente estaba rodeado de vasos y botellas, y la situación se volvió tan evidente que algunos testigos intentaron aportar detalles a la prensa británica. "Se le pasaron las copas y no había manera de despertarlo, roncaba sin parar", relató una de las personas que se encontraba en el local al medio The Sun.

Este suceso llega en una etapa especialmente sensible para la carrera del ex Manchester City. Actualmente está alejado de las canchas por una lesión que no solo lo margina de lo que resta de la temporada con el club de Liverpool, sino que además lo dejó sin posibilidades de disputar la próxima Copa del Mundo. Esta realidad contrasta con el mensaje que el propio futbolista había difundido hace poco tiempo en sus plataformas digitales, donde afirmaba que trabajaba para volver "más fuerte".

La repercusión de las imágenes no tardó en generar comparaciones con otras figuras históricas del fútbol de Inglaterra, como Paul Gascoigne o George Best, cuyos recorridos deportivos también estuvieron atravesados por la exposición nocturna. No es la primera vez que Grealish protagoniza este tipo de secuencias, ya que sus festejos tras ganar la Champions League también habían quedado bajo la lupa pública en su momento.

A pesar de la viralización del contenido y el debate instalado sobre su futuro profesional, hasta el momento no hubo comunicados por parte del Everton ni de los representantes del mediocampista. Mientras su recuperación física continúa, el panorama se vuelve más complejo ante la mirada constante de la prensa y la incertidumbre sobre su lugar en la élite del fútbol inglés.