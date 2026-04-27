La confesión de Flor Vigna: “Me abrazaron cuando no tenía ganas de vivir”

La Arena Ciudad de México fue el escenario de una transformación total para Flor Vigna. En el combate estelar del evento Supernova Génesis 2026, la argentina logró imponerse por decisión unánime ante la local Alana Flores, logrando no solo el cinturón de campeonato, sino también un triunfo sobre su propia historia personal. El cruce, que fue transmitido para todo el mundo por Netflix, comenzó con un despliegue artístico de Vigna antes de mostrar su faceta más resiliente sobre el cuadrilátero.

A pesar de la tensión previa y los roces en las conferencias, donde Flores cuestionó el estilo de pelea de la argentina, el respeto se adueñó de la jornada. Vigna dominó gran parte de los asaltos con una energía inagotable, arrebatándole el invicto a la influencer mexicana en una pelea de intercambio cerrado que mantuvo al público expectante durante cuatro rounds.

Al finalizar el pleito, la emoción desbordó a la ganadora, quien decidió compartir el trasfondo de su preparación. Entre lágrimas y con el trofeo en alto, confesó ante los presentes: “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños, ustedes México me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir”. Su testimonio continuó con una cruda honestidad sobre su salud mental: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos. Así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste”.

La noche también marcó un hito para Alana Flores, quien tras la caída anunció su retiro definitivo de la disciplina. La mexicana dedicó palabras de admiración hacia el esfuerzo que requiere esta práctica y elogió a su oponente. “En estos dos años he aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar. Me enamoré del boxeo porque el boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida”, reflexionó la ahora exboxeadora.

En su despedida, Flores dejó un mensaje de superación: “Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”. Además, cerró su etapa profesional con un consejo para los espectadores: “No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve. Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”.

El evento concluyó con un abrazo final entre ambas competidoras, sellando una historia que pasó de la rivalidad mediática a la hermandad deportiva. Para Vigna, el cinturón de Supernova representa el cierre de un ciclo de dolor y el comienzo de una etapa de calma y autorreconocimiento.