El mediodía de este pasado domingo 26 de abril quedó marcado por una tragedia económica y ambiental en el departamento de Rivadavia. Alrededor de las 11:00 de la mañana, un incendio de grandes proporciones se desató en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA), ubicada en la intersección de Calle 5 y Pellegrini. Lo que comenzó como una alerta por una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos del Gran San Juan, terminó revelando un posible acto de sabotaje que ha golpeado el corazón de la gestión de residuos de la provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Sergio Cigana, director de la PTA, brindó precisiones sobre el devastador balance del siniestro. El fuego no solo afectó la infraestructura operativa, sino que destruyó gran parte del capital generado por meses de trabajo. Según confirmó el funcionario, las pérdidas materiales se estiman en aproximadamente 60 millones de pesos. Esta cifra corresponde principalmente a materiales ya clasificados, compactados y, lo que es más grave, que ya tenían compromisos de venta pactados para esta misma semana.

Un golpe económico a la producción ambiental

El daño se concentró en el patio de acopio, donde se encontraban fardos de materiales listos para su comercialización. Cigana detalló que las llamas consumieron más de 100 toneladas de cartón prensado, además de importantes cantidades de plástico, tergopol y fardos de aluminio. El funcionario lamentó que el incidente ocurriera a pocos días de concretar un acuerdo estratégico con la empresa Ecobat, lo que representaba un ingreso vital para la planta.

"Nos han quemado el esfuerzo de meses. Teníamos una venta planificada y acuerdos con empresas de La Rioja, Mendoza y San Luis que estaban interesadas en nuestro material", expresó Cigana con evidente indignación. El cartón, al estar compactado en fardos, presentó una dificultad extrema para los equipos de rescate, ya que genera una combustión interna lenta pero intensa que requiere de maquinaria pesada para su remoción y enfriamiento definitivo.

Indicios de intencionalidad y anomalías en el fuego

Para la dirección de la planta, no existen dudas de que el incendio fue provocado. Cigana fundamenta su postura en las extrañas condiciones en las que se desarrollaron las llamas. Según el director, el fuego se activó en tres focos simultáneos y sectorizados en diferentes puntos del predio, una observación que coincide con el reporte inicial de Bomberos, quienes detectaron al menos dos focos sin conexión física entre sí al arribar al lugar.

Una de las pruebas más llamativas mencionadas por Cigana es el comportamiento selectivo del fuego: "El incendio pasó por arriba de matorrales secos sin prenderlos fuego, para ir a quemar directamente el patio de acopio", denunció. Además, subrayó que el material compactado, debido a la falta de oxígeno entre sus fibras, es sumamente difícil de incendiar de forma accidental o natural. "Esto es muy raro; el fuego no actúa así de forma natural", sentenció el director.

Desmentidas y el trasfondo político

Ante las versiones circulantes, Cigana fue tajante al desmentir que el origen del humo tóxico fuera la quema de neumáticos. Aclaró que durante la gestión pasada se retiraron 30 bateas de cubiertas y que actualmente solo conservan algunas para señalización de caminos, pero no poseen acopios de este material que justifiquen la magnitud del siniestro.

Más allá de lo material, el director puso el foco en el daño moral al equipo de trabajo. Destacó que en la PTA se procesa entre el 80% y el 85% de los residuos del Gran San Juan, Ullum, Zonda y Pocito, y que este ataque echa por tierra el arduo trabajo de recuperación para que los materiales no terminen enterrados. Sin rodeos, Cigana vinculó el hecho con intereses externos: "Para mí esto es un tema político, qué querés que te diga", afirmó en la entrevista, lamentando que se utilice este tipo de prácticas que dañan el patrimonio público y el medio ambiente.

Investigación judicial en curso

Tras el control de las llamas, que demandó más de 24 horas de trabajo ininterrumpido por parte de 14 efectivos de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil, la etapa operativa ha dado paso a la judicial. Sergio Cigana confirmó que presentará una denuncia formal ante la Comisaría 34 para que los peritos y la justicia investiguen fehacientemente el origen de los focos ígneos. Por el momento, el personal de la planta y maquinaria pesada continúan removiendo las toneladas de residuos para asegurar que no existan brasas ocultas bajo los fardos.