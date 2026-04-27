Una mañana habitual de limpieza y riego terminó en un importante despliegue policial en el departamento Pocito. Una vecina de la zona se llevó una gran sorpresa al descubrir una pistola calibre 9 mm en un canal de riego, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales informaron que el episodio se registró alrededor de las 12:10 de este lunes. El personal del Comando Radioeléctrico Sur y de la Comisaría 35ª fue comisionado por el operador del CISEM 911 tras recibir el alerta de la mujer.

El hallazgo tuvo lugar en un canal ubicado sobre calle 6, en el tramo comprendido entre San Miguel y Meglioli. La vecina se encontraba regando el frente de su domicilio cuando divisó un objeto metálico en el interior del cauce. Al observar con detenimiento, se dio cuenta de que se trataba de un arma de fuego.

Para evitar manipularla directamente, la mujer utilizó una pala de aluminio para retirar la pistola del agua y dar aviso urgente a las autoridades. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de una pistola Hi Power calibre 9 mm, la cual tenía su respectivo cargador colocado.

Ante la gravedad del hallazgo, se dio intervención inmediata al Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal en turno, Dr. Sebastián Miranda, dispuso que personal de Criminalística se hiciera presente en el sitio para realizar el levantamiento formal del arma y las pericias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la procedencia de la pistola. Las autoridades iniciaron las actuaciones legales para establecer el origen del armamento y determinar si tiene pedido de secuestro.