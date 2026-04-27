Gimena Accardi mostró los mensajes que recibe tras confesar que le gustan los turros

Gimena Accardi pasó por Las chicas de la culpa y no esquivó el revuelo que generó su particular gusto personal. La actriz recordó cuando en el streaming de Olga admitió que se siente atraída por un perfil de hombre específico, lo que desató una ola de mensajes privados en sus redes sociales.

"Sí, dije que me gustaban los turros porque te tratan como una princesa", recordó con mucha gracia sobre el origen de la polémica. Según explicó, su declaración no fue en vano y el impacto fue inmediato en su cuenta personal. "Se me llenó el Instagram de turros por esa declaración. Divinos, besos a todos… ¿por qué no habré dicho que me gustan con avión privado?", bromeó sobre la cantidad de propuestas que recibió.

La actriz profundizó en lo que realmente le llama la atención y fue muy clara con sus preferencias estéticas y de actitud. "El tipo en cuero con el short de fútbol, haciendo el asado, me gusta. Si me preguntás, me gusta más que el tipo de traje", confesó durante la entrevista. Además, quiso derribar prejuicios sobre el tema y aclaró que en la charla original buscaba defender a ese sector. "En el streaming había un tópico sobre el tema y yo dije que a ellos se los estigmatizaba. Ojo que también hay abogados y médicos que son muy malos, pero el turro te trata como una princesa y eso me gusta", sostuvo.

Respecto a lo que lee en su bandeja de entrada, Accardi compartió algunos de los comentarios más divertidos que le envían sus nuevos seguidores. "Los turros me decían ‘casate ya con este turrito’, ‘vení que este turrito te muestra todo’. Eso sí, yo no contesto", concluyó entre carcajadas, dejando ver que se toma la situación con mucha liviandad.