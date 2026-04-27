El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía puso en marcha un operativo de mantenimiento de instalaciones de gas en escuelas de San Juan, con el objetivo de garantizar condiciones seguras antes de la llegada de las bajas temperaturas. El plan ya se ejecuta en los 19 departamentos y alcanza a 295 establecimientos educativos.

Las tareas comenzaron a mediados de abril e incluyen instituciones de zonas urbanas, rurales y de difícil acceso, como Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y sectores de serranía. El objetivo central es asegurar el correcto funcionamiento de las redes de gas en el período de mayor demanda.

El operativo contempla una revisión integral de las instalaciones para verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes. Además, se realizan trabajos de mantenimiento y reparación de artefactos como calefactores, pantallas, cocinas y termotanques, junto con el recambio o adecuación de componentes que presenten fallas o desgaste.

Las intervenciones forman parte de un esquema que combina planificación técnica, respuesta ante urgencias y articulación con organismos de control, como Ecogas, para garantizar la operatividad en cada establecimiento.

El sistema provincial abarca un total de 450 edificios escolares. En ese marco, el plan se ejecuta bajo una doble modalidad: con empresas contratadas y con personal propio de la Dirección de Redes de Gas, lo que permite ampliar la cobertura y sostener presencia en todo el territorio.

Además, durante la temporada invernal se mantiene activo un sistema de atención de urgencias para intervenir de manera inmediata ante posibles fallas o situaciones críticas en las escuelas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas acciones forman parte de una política de mejora de la infraestructura educativa, orientada a garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares en todo San Juan.