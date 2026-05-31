La receta de fainá de choclo que vas a querer comer siempre
Encontrar platos que nos salven el día es cada vez más necesario en la rutina actual. Por eso, la tendencia de buscar recetas que "resuelven" se instaló en nuestras cocinas para ofrecernos alternativas ricas y veloces.
Esta propuesta de maíz y huevo entra en esa categoría ideal, ya que se prepara en pocos minutos con ingredientes que solemos tener a mano. La nutricionista Evelyn Martino es quien "lo aconseja porque no lleva harinas y aporta fibra", convirtiéndolo en un aliado perfecto para quienes buscan reducir el consumo de carbohidratos refinados.
Para empezar esta preparación que rinde seis porciones, necesitamos 250 gramos de choclo que puede ser fresco cocido, congelado o de lata muy bien escurrido para evitar el exceso de humedad. El proceso es muy sencillo y solo toma 35 minutos en total.
Primero hay que licuar la mitad de los granos con cuatro huevos, media cucharadita de polvo de hornear, sal y pimienta hasta lograr una mezcla homogénea. Luego se integra el resto del choclo entero para aportar dulzor natural, sumando opcionalmente una cucharada de queso rallado o perejil picado.
La mezcla se vuelca en una asadera apenas aceitada o moldes individuales, pudiendo espolvorear semillas por encima si se desea. La cocción se adapta a lo que tengamos en casa. En un horno precalentado a 180 grados demora unos 25 minutos hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Si preferimos usar la freidora de aire, el tiempo se reduce y conviene chequear a los 20 minutos.
Cada porción aporta entre 95 y 110 calorías, lo que la hace una comida muy liviana. Podés servirla en cuadrados para una picada, en desayunos con palta o tomates, y como reemplazo del pan en una cena con ensalada. Marisa Cortéz, en su nota del 30 de mayo de 2026, destaca que el queso ayuda a dorar la superficie y que también se pueden usar moldes de muffins para que la preparación sea más rápida.