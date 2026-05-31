Cuándo y dónde habría sido asesinada Agostina Vega, la chica de 14 años

El corazón de Córdoba se detuvo este sábado 30 de mayo por la tarde cuando las autoridades confirmaron una noticia desgarradora en el Salón de los Pasos perdidos de Tribunales 2. Tras una búsqueda que mantuvo en vilo a la provincia, se hallaron restos que corresponden en un 98 por ciento a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado 23 de mayo.

El fiscal Raúl Garzón, acompañado por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, fue el encargado de comunicar el hallazgo. "No digo que son en un 100 por ciento, porque debo esperar a que las pericias técnicas me lo confirmen, pero lamentablemente debo anunciar esto", manifestó con pesar ante los medios presentes.

A pesar de la fuerte evidencia, los tiempos legales requieren precisión absoluta. Garzón enfatizó que "no confirmo la identidad hasta que se den todas las pruebas forenses" y fue tajante sobre el rumbo de la causa al afirmar que "estamos ante un homicidio". El cuerpo fue localizado gracias a un despliegue masivo de fuerzas.

Al respecto, el fiscal valoró la tarea realizada diciendo que "logramos ubicar el cuerpo de Agostina por un trabajo que dio con un clavo en un pajar. El trabajo y el esfuerzo se los debo valorar a todos. Ahora los padres pueden hacer el duelo. No hay peor situación que el de un desaparecido, pero el hallazgo de Agostina nos permite comenzar el duelo de sus padres".

La cronología del crimen empieza a despejarse. Según los investigadores, el asesinato ocurrió mucho antes de que se iniciara la búsqueda formal. Garzón detalló que "si bien es un dato científico a confirmar por la investigación, todo conduciría a que (su asesinato) fue entre las 22 del sábado y las dos del domingo, por lo que es anterior a la radicación de la denuncia por desaparición". Además, precisó que "la data de muerte habría sido en las primeras horas después de su desaparición".

El epicentro de la tragedia es una vivienda específica, descrita por el fiscal como "la casa en la que se vio entrar a Agostina". En ese sitio las cámaras de seguridad captaron a Claudio Barrelier, el único detenido, entrando y saliendo durante esa noche y las jornadas posteriores.

Pese a este avance, la Justicia no descarta nuevas líneas de acción. Garzón advirtió que "todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada, y tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación". El camino hacia la verdad total sigue en marcha.