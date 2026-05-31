Cómo es el descampado en donde encontraron muerta a Agostina Vega

El desenlace más temido se confirmó hoy en la provincia de Córdoba. Después de siete días de incertidumbre, el cuerpo de Agostina Vega fue hallado este sábado en un sector descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra. La joven de 14 años era buscada intensamente desde que se perdió su rastro en la zona sudeste de la capital provincial.

La investigación se centró en ese lugar tras analizar las imágenes de un domo policial. Las cámaras mostraron a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, ingresando al predio el lunes a las 11:45 y retirándose a las 12:15. Se sospecha que utilizó un vehículo prestado para trasladarse hasta ese punto, ubicado a unos 17 kilómetros de su casa en el barrio Cofico.

Durante la semana, los abogados del acusado quisieron instalar que la persona del video era su hija de 11 años, pero esa versión se desmoronó con el hallazgo. En el transcurso de los hechos también se conoció que el abogado de Barrelier presentó su renuncia.

En el lugar del operativo estuvieron presentes el ministro Juan Pablo Quinteros y el fiscal Raúl Garzón. El funcionario de seguridad afirmó que "Estamos acá porque hay una línea investigativa que indica que el acusado y detenido estuvo en este lugar".

Por su parte, Garzón ya había adelantado su postura al decir que "La buscamos con vida y sin vida también". Tras el hallazgo, el fiscal fue contundente al asegurar que los restos encontrados pertenecen "en un 98% de Agostina" y señaló la madrugada del domingo como el momento del fallecimiento.

La tragedia comenzó el 23 de mayo a las 22:30, cuando la menor salió de su casa en el barrio General Mosconi. Tomó un remis para viajar unas 50 cuadras hasta la vivienda de Barrelier, quien es la expareja de su madre.

El chofer del auto declaró que el hombre pagó el viaje y la joven bajó allí. El despliegue para encontrarla movilizó a 250 efectivos, cuerpos especiales, perros y drones. En medio del dolor, Gabriel Vega, padre de la víctima, lanzó un fuerte mensaje hacia la madre diciendo que "Si tiene más información que la diga y se haga cargo". El caso continúa bajo investigación por violencia de género.