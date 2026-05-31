La historia jamás contada del romance entre Messi y Antonela Roccuzzo

En una charla relajada con su sobrino Tomás para el programa Dispuestos a Todo, Lionel Messi abrió su corazón sobre los inicios de su vínculo con Antonela Roccuzzo. Mientras las alarmas se encienden por su reciente lesión en el Inter de Miami de cara al próximo torneo, el 3 veces ganador del Mundial recordó su infancia.

Todo comenzó en Rosario, en las inferiores de Newell’s, cuando apenas tenían 6 o 7 años. Fue gracias a Lucas, primo de ella y gran amigo del astro, que empezaron a frecuentar la casa familiar. Sobre aquellos días, el 10 confesó que "Siempre me gustó. En esa época se llamaba amigovios" mientras recordaba sus raíces.

Sin embargo, el destino los puso a prueba cuando el futbolista cumplió 13 años y debió mudarse a España para unirse al Barcelona. En ese momento, las comunicaciones eran difíciles y costosas, lo que provocó un alejamiento. El jugador reconoció que "Nos distanciamos mucho" al referirse a ese tiempo lejos de su amigo y de quien sería su mujer.

Afortunadamente, la tecnología de la etapa adolescente les dio una segunda oportunidad. Entre los 16 y 17 años, el Messenger sirvió de puente para el reencuentro. Messi explicó que "No habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada" al referirse a ese fuego que seguía intacto a pesar de los kilómetros.

La relación formal comenzó finalmente cuando tenían 19 o 20 años, superando incluso las resistencias del principio. El ídolo reveló que su amigo Lucas se ponía celoso y "No me dejaba ir... Cada vez que yo iba a la casa no le gustaba mucho" admitió entre risas.

Además, el propio Lionel reconoció que "Era bastante celoso cuando era pibe, cuando estábamos de novios, al principio. Después ya no" con total sinceridad. Esta historia que sobrevivió al tiempo se selló con el casamiento en 2017 en su ciudad natal y hoy disfrutan de su vida junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.