Gala de eliminación de Gran Hermano: quién se va según las encuestas

La placa negativa ya tiene sus nombres definitivos y el clima dentro de la casa más famosa del país está al rojo vivo,. El pasado jueves por la noche, los espectadores decidieron con su voto positivo que Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yipio continúen en el certamen.

Sin embargo, la otra cara de la moneda dejó a Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, La Bomba Tucumana y Leandro Nigro en una cuerda floja que se cortará el próximo lunes. En medio de esta incertidumbre, Andrea del Boca generó un fuerte impacto al asegurar que la producción del programa le sugirió seguir un guion.

Según sus palabras, el equipo "nos propuso que lo expusiéramos en vivo", lo que desató una ola de comentarios entre los seguidores del show. Por otro lado, la convivencia se volvió más áspera cuando Tamara Paganini salió en defensa de una de las nominadas. Al referirse al trato que reciben sus compañeras, la jugadora manifestó que "la están lapidando" en relación al conflicto que involucra a Tati Luna.

Para intentar calmar la ansiedad, los sondeos virtuales ya marcan una tendencia clara sobre lo que podría pasar en la gala de expulsión,. Fefe Bongiorno realizó sus habituales relevamientos en diferentes plataformas para medir el pulso de la audiencia. En la red social X, los resultados muestran que Tati Luna y Titi Tcherkaski son las participantes que concentran la mayor cantidad de votos negativos, seguidas por La Bomba Tucumana en tercer lugar y Brian Sarmiento en el cuarto puesto.

No obstante, el escenario cambia cuando se analizan los datos de Instagram. En esa plataforma, si bien las dos candidatas principales se repiten, la brecha entre ellas es significativamente mayor. Los usuarios de esa red sugieren que no habría un enfrentamiento tan ajustado y señalan a Tati Luna como la máxima favorita para abandonar la casa.