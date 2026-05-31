El secreto para lograr unos muffins súper húmedos y perfumados

La pastelería anglosajona trajo a nuestras cocinas una opción ideal para cualquier momento del día. Estos pequeños bocados se destacan por su versatilidad, ya que se pueden elaborar en tamaño XXL o en versiones más reducidas.

Llegaron para quedarse: los muffins son húmedos, y sabrosos, tienen el tamaño justo para satisfacer el antojo y con una receta que se hace solo batiendo, en pocos minutos los tenemos listos. Para elevar el nivel de la preparación, se recomienda el uso de cítricos, aprovechando "ese perfume que a todos les encanta, es natural y súper accesible".

El proceso comienza con un crumble que aporta una cubierta crocante profesional. Para esto se debe mezclar manteca fría en cubos con azúcar y harina usando los dedos hasta lograr una textura arenosa que debe descansar en la heladera. Para la masa, el primer paso es precalentar el horno a 170/180 grados. Luego se baten los huevos con el azúcar hasta que la mezcla sea espumosa, incorporando después aceite y manteca derretida.

La clave del sabor está en el jugo y la ralladura de la fruta elegida. Si se opta por la naranja, se requiere el jugo y la ralladura de una pieza grande para obtener un gusto dulce y familiar, pudiendo sumar un glasé. En cambio, el limón requiere dos unidades para un perfil más ácido, fresco y con personalidad. La harina leudante se suma al final de a poco y con suavidad para que queden esponjosos.

La cocción es rápida y adaptable a las nuevas tecnologías del hogar. En un horno tradicional, los moldes estándar demoran de 15 a 18 minutos, mientras que los mini requieren de 10 a 12 minutos. Si se utiliza una freidora de aire, es fundamental revisar desde el inicio y aplicar la técnica del palillo antes de retirar el producto. Esta propuesta se suma a otras opciones ricas como la fainá de choclo, recetas con ricotta, galletas de manzana, feijoada o el puré de papa perfecto.