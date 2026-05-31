Cuál es la pareja de famosos que se separó tras 23 años de matrimonio

Después de compartir 23 años de vida y de haber construido una familia con tres hijos en común, Lorena Maciel decidió abrir su corazón sobre el final de su relación con Gerardo Tato Young. En una charla sincera brindada a Osvaldo Menéndez en Radio Cut, la periodista de TN no ocultó los detalles que llevaron al desgaste del vínculo.

Al ser consultada sobre qué sucedió para llegar a la separación tras tanto tiempo de convivencia, ella fue muy clara al señalar que "Después de 23 años, discutíamos mucho por la crianza. Fuimos padres muy presentes y no estábamos de acuerdo en varias cuestiones, especialmente en lo relacionado con los límites".

La pareja atravesó momentos complejos a lo largo de las décadas, lo que les dio una falsa sensación de seguridad sobre el futuro de su unión. Maciel reflexionó sobre esa etapa admitiendo que "Creíamos que nuestra relación era muy fuerte porque habíamos atravesado muchas adversidades juntos. Pensábamos que éramos indestructibles".

Sin embargo, la realidad de la rutina diaria y las responsabilidades parentales terminaron pesando más que esa supuesta fortaleza. Según su análisis, el error fue el enfoque que le dieron a sus vidas, ya que "Si tengo que señalar algo, diría que descuidamos nuestra relación de pareja en función de la crianza de los chicos".

A pesar de la tristeza que conlleva una ruptura de este tipo, la periodista evitó buscar responsables externos o cargar las tintas contra su ex compañero. Ella asumió la cuota de responsabilidad compartida al explicar que "No es nadie más culpable que nosotros dos, porque había algo en lo que con Tato estábamos de acuerdo: los pibes eran nuestra prioridad. Hoy veo parejas que se priorizan ellos antes que los chicos y eso le hace bien a la pareja y a los chicos". Esta filosofía de vida, aunque protectora para sus hijos, terminó afectando el espacio de intimidad de la pareja.

El presente los encuentra en una etapa de transformación pero manteniendo un lazo muy estrecho. Lejos de los conflictos mediáticos, ambos priorizan la armonía familiar. Sobre cómo se llevan hoy en día, Lorena detalló que "A nosotros nos detonó todo por el aire cuando quisimos... a nosotros nos siguió el amor. Los martes siempre nos vemos para cenar con los chicos. Si yo tengo algún problema, la primera persona que llamo es a Tato. Somos grandes compañeros, de trabajo. Somos familia, siempre vamos a serlo".