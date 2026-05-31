Cómo hacer los alfajores de maicena de Maru Botana que son virales

Maru Botana volvió a despertar los antojos en las redes sociales al compartir una preparación que ya es un éxito imbatible. A través de su cuenta de Instagram, la experta en repostería mostró el paso a paso de sus alfajorcitos de maicena con doble relleno de dulce de leche y una terminación de coco rallado.

La cocinera acompañó su video con la frase "Alfajorcitos de maicena clásicos (con doble dulce de leche)" para presentar la receta que rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores.

Para conseguir esa textura que se deshace en el paladar, la masa requiere 200 g de manteca, 150 g de azúcar y tres yemas de huevo. La esencia de vainilla y el coñac, ambos en medidas de 10 cc, aportan el aroma y la suavidad característica de esta preparación profesional. En el bol también deben sumarse 200 g de harina 0000, 300 g de almidón de maíz, 15 g de polvo de hornear y cuatro g de bicarbonato de sodio.

El gran secreto de esta receta reside en la técnica y en utilizar más cantidad de almidón que de harina común para que las tapitas queden muy tiernas. Para el armado final, se utilizan 500 g de dulce de leche de tipo repostero, ya que su consistencia firme permite que el alfajor mantenga su forma perfecta. Con décadas de trayectoria, Maru sigue demostrando por qué sus consejos culinarios son los más guardados por quienes disfrutan de cocinar en casa.