Un choque entre dos autos dejó a una mujer y su hijo hospitalizados

La noche del sábado en el departamento Rawson se vio marcada por un fuerte incidente vial que terminó con dos personas asistidas por personal médico. En la intersección de las calles Balmaceda y José Luis Gioja, un Volkswagen Polo y un Fiat Uno protagonizaron una colisión que alteró la jornada de los vecinos de la zona.

Respecto a la mecánica del hecho, las fuentes oficiales que intervinieron detallaron que "el choque se dio en el cruce de calles Balmaceda y José Luis Gioja entre dos vehículos". En el Volkswagen Polo viajaba una mujer acompañada por su hijo de 6 años, quienes resultaron ser los más afectados por el impacto físico del choque.

Sobre el estado de salud de los ocupantes, los informes indicaron que la madre y el pequeño "padecieron algunos golpes por lo que se decidió el traslado de ambos al Hospital Rawson para una mejor evaluación general". En el centro de salud, los profesionales médicos se encargaron de realizar los estudios pertinentes para descartar cualquier complicación derivada de los traumatismos.

Por otra parte, la situación de quien manejaba el otro automóvil involucrado fue significativamente más leve. Al referirse al estado del hombre que conducía el Fiat, las autoridades explicaron que el conductor "solo tuvo algunas escoriaciones y no hizo falta una atención más precisa". De esta manera, solo la mujer y el niño requirieron ser ingresados al hospital para recibir cuidados tras el siniestro ocurrido en Rawson.