Pileta gigante, vista al mar y mucho lujo, así es la casa de Scaloni en España

Lionel Scaloni, el líder que guio a la Selección Argentina a ganar la Copa América en 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022, ha construido un oasis de tranquilidad. El entrenador se estableció en Calviá, Mallorca, junto a su esposa Elisa Montero, en una propiedad que destaca por su perfil bajo. La casa se encuentra ubicada cerca de la playa El Toro, una de las zonas más serenas de la isla, y refleja fielmente su personalidad reservada y práctica.

La construcción cuenta con una pileta de gran tamaño, varias habitaciones y amplios ventanales que regalan vistas directas al Mediterráneo. También dispone de un solárium espacioso y una galería techada donde la pareja disfruta de su tiempo libre. En este hogar no existen los lujos innecesarios ni la decoración excesiva, ya que la funcionalidad y la calma mandan en cada rincón del hogar. La pareja fue armando este refugio paso a paso, priorizando la intimidad familiar sobre cualquier símbolo de estatus.

El director técnico reparte su año y pasa cerca de la mitad del tiempo en su residencia europea. Desde allí viaja con frecuencia a nuestro país para atender sus tareas con el equipo nacional, para el cual ya confirmó a los 26 futbolistas del Mundial 2026, y para visitar a sus familiares en Pujato. Su pueblo natal en Santa Fe, ubicado a unos 40 kilómetros de Rosario, sigue siendo su punto de conexión constante con sus raíces.

A pesar de que el interés mediático por su vida privada creció notablemente tras los éxitos en la cancha, Scaloni mantiene su postura de no mostrarse en vidrieras. Su casa en el Mediterráneo funciona como una base discreta y un refugio real para su familia. Este estilo de vida sencillo coincide con la imagen que proyecta profesionalmente, demostrando que prefiere la calma de Mallorca para equilibrar las exigencias de la alta competencia mundial.