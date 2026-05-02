Intentó escapar del control policial por tener cinco veces más del alcohol permitido

La noche del viernes 01 de mayo terminó con un episodio de total imprudencia en el departamento de Caucete. En el cruce de las calles Juan José Bustos y Paula Albarracin de Sarmiento, los efectivos de la Comisaría novena trabajaban en un escenario delicado. En ese lugar se había producido un choque entre una moto y un auto que dejó a dos personas heridas de gravedad.

En medio de las tareas de asistencia y resguardo, un automovilista apareció en escena con una actitud que llamó la atención de todos los presentes. Según el reporte oficial, el sujeto intentó atravesar el sector de manera rápida sin respetar las indicaciones de los uniformados para que disminuyera la velocidad. Esta maniobra evasiva fue la señal clara de que algo no estaba bien con el conductor.

Al ser interceptado, el hombre fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado alarmante. El dispositivo marcó 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera en más de cinco veces el límite de 0,50 permitido por la normativa vigente para circular. Ante la gravedad de la falta y el riesgo generado, la policía procedió a su detención inmediata y el involucrado quedó a disposición de la Justicia.