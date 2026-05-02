Sofi Martínez tiene nuevo novio y aseguran que es un cantante de cumbia

La vida sentimental de Sofía Martínez tomó un giro sorpresivo tras revelarse su relación con una figura de la música tropical. Según la información compartida en el programa LAM de América TV la periodista está comenzando una historia de amor con Juan Cruz Costabel el integrante de la banda Agapornis que a pesar de los años mantiene intacta su popularidad. Pepe Ochoa fue el encargado de confirmar la noticia al asegurar que "el cantante de Agapornis está saliendo, empezando un vínculo, con Sofi Martínez".

Este romance que ahora sale a la luz tiene antecedentes curiosos que involucran a su círculo íntimo. Tiempo atrás Momi Giardina comentó en LUZU TV que su amiga tenía un compañero especial encargado de cuidar a su perro cada vez que ella viajaba por trabajo. Lo que en aquel entonces parecía un detalle menor resultó ser el inicio de este vínculo con el músico que hoy la acompaña en sus días.

Actualmente Martínez se encuentra en China cumpliendo compromisos profesionales junto a Marley y trascendió que Costabel también estaría en aquel país. A pesar de que los protagonistas no realizaron anuncios oficiales ni dieron indicios en sus redes sociales la relación parece estar atravesando un capítulo importante.

En paralelo a este presente amoroso la periodista deportiva abrió su corazón recientemente en un podcast para hablar sobre su mayor deseo que es ser madre. En esa charla íntima confesó que "mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. Lo estoy haciendo sola". Durante esa reflexión sobre el paso del tiempo y las decisiones personales también añadió con honestidad que "siento que el vínculo madre-hijo es tan especial que no me gustaría pasar por esta vida sin conocerlo" evidenciando la carga emocional de su elección.