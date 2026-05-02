Cuándo y dónde llegará el tren de Capital Humano a San Juan

El Tren de Capital Humano ya se encuentra en la provincia para transformar las estaciones ferroviarias en centros de salud y gestión. Esta iniciativa que une esfuerzos nacionales y provinciales tiene como objetivo principal superar las 20.000 asistencias concretadas en las visitas anteriores. Los sanjuaninos que se acerquen a los vagones podrán realizarse mamografías, radiografías y controles pediátricos sin costo alguno.

Uno de los beneficios más destacados es el servicio oftalmológico que permite a los vecinos retirarse con sus anteojos nuevos en el acto. Además la propuesta incluye la aplicación de vacunas y la posibilidad de realizar diversos trámites previsionales de manera ágil. El sistema de atención se organizó por orden de llegada por lo que no es necesario solicitar un turno previo para ser atendido.

El recorrido del operativo comenzará en Albardón del 4 al 8 de mayo para luego trasladarse a Sarmiento desde el 11 hasta el 15 de mayo. El cierre de la actividad será en Caucete con dos periodos de atención programados del 18 al 22 y del 26 al 29 de mayo. En un mismo espacio la comunidad podrá resolver inquietudes vinculadas a la salud, educación, producción y asistencia social. También se ofrecen capacitaciones con certificación oficial destinadas a mejorar las oportunidades en zonas alejadas de las oficinas centrales.