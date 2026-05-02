Un motociclista se partió el cráneo tras chocar contra un auto en Pocito

La noche del viernes 1 de mayo un grave siniestro vial alteró la calma en Pocito. Alrededor de las 21:47 el cruce de Lemos y calle 6 se convirtió en el escenario de una colisión entre un Volkswagen Suran y una motocicleta Motomel S2.

El automóvil circulaba por calle 6 hacia el este cuando fue impactado desde atrás por el rodado menor que se dirigía en el mismo sentido. Tras el golpe el motociclista fue asistido rápidamente y trasladado en ambulancia al Hospital Rawson para recibir atención médica especializada.

Desde la justicia brindaron detalles sobre el estado de salud del afectado y confirmaron que el paciente sufrió "un traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura de hueso propio de la nariz, traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax y politraumatismos".

Por este cuadro de salud el hombre permanece internado en observación mientras la UFI de Delitos Especiales ya trabaja para establecer cómo ocurrió el impacto y definir las responsabilidades de los involucrados.