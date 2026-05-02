Un hombre fue baleado al intentar recuperar una bicicleta robada

Lo que debía ser el reclamo por un robo terminó en una situación de extrema violencia durante la madrugada de este 2 de mayo. Todo comenzó minutos después de la medianoche cuando un joven de 19 años, acompañado por su primo de 35 años, decidió ir a buscar su bicicleta robada poco antes. El destino fue una vivienda del Barrio Sierras de Marquesado donde el joven estaba convencido de encontrar al autor del hecho.

Al llegar al lugar los damnificados increparon a los ocupantes de la casa y la discusión subió de tono rápidamente. En medio del enfrentamiento uno de los sujetos que estaba dentro del inmueble sacó un arma de fuego y disparó directamente contra ellos. El proyectil hirió en la pierna izquierda al hombre de 35 años, quien quedó tendido en el suelo mientras los agresores buscaban refugio dentro de la propiedad.

Tras un llamado al 911 los efectivos de la Comisaría 38va se hicieron presentes en la escena para constatar la gravedad de la lesión de Díaz y solicitaron asistencia médica urgente. Actualmente el caso está bajo la órbita de la UFI Genérica por el delito de "lesiones con arma de fuego" para intentar dar con los responsables. A pesar del despliegue policial montado en el sector oeste del barrio todavía no se registraron detenciones por este ataque.