Se trata de una versión de chipá que se prepara íntegramente en la licuadora en solo tres pasos. Esta delicia hecha con queso y fécula de mandioca es perfecta para acompañar el mate y cuenta con el beneficio de ser libre de gluten para que todos puedan disfrutarla.

La nutricionista Daniela Lopilato, hermana de Luisana Lopilato, es quien recomienda esta técnica por su sencillez. Ella asegura que lo cocina "muy seguido en casa, por su gran practicidad" y resalta que el resultado final es "crocante y sabroso". Lo mejor de esta propuesta es que permite tener todo listo en menos de 30 minutos sin ensuciar de más.

Para que la mezcla resulte homogénea es fundamental respetar el orden de los ingredientes. Primero se debe colocar en el vaso de la licuadora una taza de leche descremada con dos huevos y media taza de aceite para procesarlos. Luego se añaden 500 g de fécula de mandioca junto a una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear y los quesos. En este caso se utilizó una mezcla de una taza de queso rallado y una taza de queso en hebras combinando muzzarella con criollo.

Una vez lograda la masa se debe volcar en moldes para muffins o en una placa para hornear a 200 grados durante unos 20 minutos hasta que estén dorados. Esta receta rinde 12 unidades y aporta aproximadamente 270 calorías por porción debido a su contenido de grasas y carbohidratos. Si se busca una alternativa más liviana y con menos sodio se puede bajar el aceite a un tercio de taza, usar solo quesos blandos en hebras y reemplazar parte de la sal por pimienta.